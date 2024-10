Les Européens taxent les voitures électriques chinoises : vers une guerre de l’auto avec la Chine ?

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 14:36

Le Parlement européen espère que nous pourrons tous bientôt carburer à l'électricité, sans l’aide trop appuyée de la Chine. L'augmentation de la production de la voiture électrique est en effet un enjeu majeur pour l’Europe dans sa lutte contre le changement climatique. Mais elle ne doit pas se faire au détriment de son indépendance. Or, les constructeurs européens ont pris du retard face aux Chinois qui bénéficient de subventions à hauteur de 21 % de leur chiffre d’affaires, ce qui leur permet de proposer des modèles moins chers. Et cela soulève les inquiétudes de l'industrie automobile européenne : la part de marché des véhicules fabriqués en Chine est passée de 12 % à près de 25 % en quatre ans, et pourrait continuer de grimper en flèche.