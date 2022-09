"Les enfants des autres", le rôle de la belle-mère revisité par Virginie Efira

information fournie par France 24 • 21/09/2022 à 16:00

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'affiche », Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties en salle cette semaine. Avec notamment "Les enfants des autres", de Rebecca Zlotowsky. Le film, avec Virginie Efira et Roschdy Zem, explore un rôle souvent mal-aimé au cinéma, celui de la belle-mère. Également au programme de cette émission, "La dernière nuit de Lise Broholm", long-métrage danois oppressant et "The Fabelmans", le nouveau film de Steven Spielberg récompensé au Festival de Toronto.