information fournie par France 24 • 29/09/2024 à 13:05

La nouvelle ministre de la transition écologique a annoncé une baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France de 4,8% entre juillet 2023 et juin 2024. Mais est-ce suffisant pour que la France atteigne son objectif de neutralité carbone en 2050? Non, parce que cette baisse de nos émissions n'est pas assez rapide et surtout elle ne tient pas compte de l'effondrement de nos puits carbone. Nos forêts et sols n'absorbent plus suffisamment de CO2. Explications.