information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 17:18

Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza reprendront au Caire la semaine prochaine après 48 heures de négociations "constructives" et dans "une atmosphère" positive à Doha, selon un communiqué commun vendredi des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, précise le communiqué. Les précisions de Cyril Payen depuis Jérusalem.