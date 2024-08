information fournie par France 24 • 22/08/2024 à 21:01

Plus de 60% des maladies qui touchent les humains sont d'origine animale. La déforestation et le changement climatique augmentent encore ces risques. Les dérèglements du climat entraînent des migrations de moustiques tigres, par exemple, et des maladies tropicales comme la dengue peuvent alors se répandre sous des latitudes tempérées. Avec la déforestation, des animaux sauvages porteurs de virus entrent en contact avec les humains et transmettent le Mpox ou Ebola.