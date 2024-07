Législatives en France : quel impact sur les relations avec l'UE ?

information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 15:34

A trois jours du second tour des élections législatives, les partis jettent leurs dernières forces dans la bataille, Marine Le Pen assimilant l'instauration d'un "front républicain" contre le RN "à un parti unique" ayant pour seul objet de priver la formation d'extrême droite d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le RN qui ne parle plus de sortir de l'Union européenne mais qui remet en question un certain nombre de ses principes. L'analyse de Caroline de Camaret, cheffe du service Europe à France 24.