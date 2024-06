Législatives 2024 : "Comment cette ancienne majorité présidentielle peut-elle s'en sortir"?

information fournie par France 24 • 24/06/2024 à 13:08

Promis, il y aura "un changement": à une semaine du premier tour des législatives, Emmanuel Macron et ses troupes assurent que la gouvernance serait plus collaborative en cas de victoire, quand le Nouveau Front populaire s'embourbe dans la guerre des chefs pour Matignon. Parmi ses promesses "des "réponses beaucoup plus fortes et fermes" sur "l'insécurité, l'impunité". "Le prochain gouvernement devra refonder la politique de l'enfance, protéger mieux nos jeunes et lutter plus fortement contre toutes les discriminations", plaide-t-il aussi en relevant la "demande forte de justice sociale". Surtout, en disant mesurer "le malaise démocratique", M. Macron admet que "la manière de gouverner doit changer profondément". Un constat largement partagé par ses ouailles, à commencer par Gabriel Attal, persuadé de pouvoir déjouer les pronostics dans un paysage politique fortement polarisé autour de trois offres : celle du Rassemblement national et de ses alliés de droite, créditée de 35% à 36% des intentions de vote selon les enquêtes du week-end; celle du Nouveau Front populaire (27% à 29,5%); et le camp macroniste, à la traîne (19,5 à 22%). Plus de précisions avec au CNRS (laboratoire SAGE, Université de Strasbourg).