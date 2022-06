information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 10:54

Les Républicains ne semblent pas tous d’accord à l’issue du second tour des élections législatives en France. Certains prônent l’opposition face au président de la République, tandis que d’autres sont plus mesurés. Avec 64 députés élus, le parti de droite sauve les meubles et se retrouve en position d’arbitre à l’Assemblée nationale. Les précisions de Julie Dungelhoeff depuis Nice.