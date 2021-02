"Le Serment" de Thomas Lilti : confessions d'un médecin cinéaste

France 24 • 09/02/2021 à 16:20

Médecin mais aussi réalisateur, scénariste, et maintenant écrivain, Thomas Lilti est l'invité de "À l'Affiche". Depuis dix ans, il raconte le quotidien des soignants et du monde médical à travers des films - "Hippocrate", "Médecin de campagne" et "Première Année" - ainsi qu'une série télé, "Hippocrate". À la mi-mars 2020, alors que le tournage de cette dernière est interrompu, il décide de renfiler la blouse. "Le Serment", son premier livre tout juste paru aux éditions Grasset, explore les raisons intimes qui l'ont poussé à reprendre du service.