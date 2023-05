Le secteur de l'immobilier français redoute une "bombe économique"

information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 10:45

Le secteur de l'immobilier subit de plein fouet les conséquences de l’inflation et de la hausse des taux d'intérêt. En Europe comme aux États-Unis, emprunter pour se loger devient de plus en plus difficile et cher. L'inquiétude est particulièrement grande en France, où les professionnels du secteur ont envoyé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, en le mettant en garde contre le "risque de bombe économique, sociale et sociétale que représente la crise du 'pouvoir d'habiter'".