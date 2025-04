information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 18:07

A l'approche de Pâques, Elément Terre s'intéresse au chocolat, dont les prix ont flambé depuis un an. Une augmentation liée à l'explosion du coût de son ingrédient principal, le cacao. En cause, de mauvaises récoltes ces deux dernières années, en raison du changement climatique, qui frappe de plein fouet les deux premiers producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le cacao a aussi un lourd impact environnemental.