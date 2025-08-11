La mise en oeuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza risque de déclencher "une nouvelle calamité" qui aurait des résonances "dans toute la région", a mis en garde dimanche un haut responsable de l'ONU.
Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza (ONU)
