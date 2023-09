"Le petit mari" de Roukiata Ouedraogo : un conte féministe entre modernité et tradition

information fournie par France 24 • 25/09/2023 à 16:35

La comédienne et écrivaine Roukiata Ouedraogo revient avec un conte philosophique africain féministe qui met au jour la résilience des femmes entre modernité et tradition. "Le petit mari" (éditions Slatkine & Cie). Le livre raconte l’histoire de Saly, une femme dont le mari meurt frappé deux fois par la foudre. Selon la tradition du lévirat, elle doit épouser le frère de son défunt mari. Sans juger la tradition, l'ouvrage fait ressortir les errements et montre que son héroïne parvient à échapper à son destin par la ruse et non la violence.