Le Paris des Arts en confinement de la chanteuse Angélique Kidjo

France 24 • 01/05/2020 à 12:31

Cette semaine, Le Paris des Arts en confinement reçoit la reine de l'afro-pop, Angélique Kidjo. Pour le Guardian, elle compte parmi les 100 femmes les plus influentes au monde. La chanteuse béninoise nous parle des causes qui lui tiennent à cœur, de sa vision du monde d'après et revient sur sa grande amitié avec Manu Dibango, disparu des suites du Covid-19 le 24 mars 2020.