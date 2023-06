Le Paris des Arts de Sandra Nkaké

information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 15:39

Valérie Fayolle reçoit la chanteuse à la voix éraillée et profonde Sandra Nkaké. Elle parle de "Scars", son quatrième album à l'énergie Rock et soul qui revient sur ses blessures profondes mais aussi de la joie de guérir. Sandra Nkaké nous emmène au musée de Montmartre découvrir l'exposition "Surréalisme au féminin ?" qui met à l'honneur des femmes artistes et poètes trop souvent oubliées. Et Sandra Nkaké propose une rencontre avec son amie, la créatrice de bijoux Odélie Chan.