Le Paris des Arts à Tanger, avec la styliste Kenza Bennani et la rappeuse Widad Mjama

information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 12:51

Cette semaine le Paris des Arts pose ses caméras entre l’Atlantique et la Méditerranée, à Tanger, au Maroc. Une ville haute en couleurs, à l’image des créations de Kenza Bennani. La styliste et fondatrice de la marque "New Tangier" nous reçoit dans son atelier. Rencontre aussi avec Widad Mjama, première rappeuse du pays. La chanteuse du groupe "Aita mon amour" s’intéresse à une tradition musicale marocaine ancestrale transmise uniquement par des femmes, l’Aïta. Enfin, notre coup de cœur à bord du bateau-musée "Art-Explora" : le festival itinérant offre à ses visiteurs une exposition immersive sur les grandes figures féminines dans les civilisations méditerranéennes.