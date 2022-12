information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 17:12

Cette semaine, nous posons nos caméras à 9393 km de Paris, à La Réunion. L’île nichée dans l’Océan indien offre aux visiteurs de multiples trésors entre plages paradisiaques et massifs volcaniques . Nous allons à la découverte de sa cuisine métissée et savoureuse en compagnie de Jehan Colson, chef du restaurant "La fabrique" à Saint-Denis. Et puis une rencontre au cœur des vignes de Cilaos avec le vigneron Fabrice Hoarau.