Le journal des biotechs : Mondher Mahjoubi (Innate Pharma), Sacha Pouget (Biotech Bourse)

information fournie par Boursorama • 22/09/2021 à 14:00

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Sacha Pouget, président fondateur de Biotech Bourse commente pour nous les principaux indicateurs du secteur : performance, levées de fonds, partenariats...

L'entretien est consacré à Mondher Mahjoubi, président d'Innate Pharma. Il revient sur le positionnement de la société, son pipeline et commente les résultats récemment présentés à l'ESMO par son partenaire AstraZeneca (essai de phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression avec durvalumab en combinaison avec monalizumab et oleclumab, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III).