information fournie par Boursorama • 22/05/2024 à 08:00

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities revient plus en détail sur les dossiers Acticor et Medincell et fait découvrir une société intéressante : Ypsomed.

L'entretien est consacré à Laurent Levy. Le président du directoire de Nanobiotix rentre dans le détail des annonces faites hier soir par la société et portant sur sa stratégie et sa collaboration avec Johnson & Johnson.