le Journal des biotechs : Hedi Ben Brahim (Transgene), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama • 19/01/2022 à 14:40

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Jamila El Bougrini, analyste chez Invest Securities revient sur le newsflow soutenu des derniers jours, notamment sur Sensorion, Lysogène et Gensight. Elle évoque également les dossiers à surveiller dans les mois à venir à l'image de Transgene, Noxxon et Geneuro

L'entretien est justement consacré au PDG de Transgene, Hedi Ben Brahim. Arrivé depuis un peu plus d'an à la tête de la société, il détaille notamment les résultats encourageants enregistrés par TG4050 issu de la plateforme Myvac, dans le traitement du cancer de l'ovaire, et dans le traitement précoce du cancer de la tête et du cou et explique les priorités stratégiques de Transgene pour 2022.