Le FMI, moins sombre pour 2020 mais moins optimiste pour 2021

France 24 • 13/10/2020 à 23:34

Le FMI a émis de nouvelles prévisions économiques, et c'est moins pire que prévu : pour 2020, l'organisation table désormais sur une chute du PIB mondial de 4,4%, soit +0,8 point comparé à son estimation de juin. Malgré cette révision à la hausse, le FMI prévient : la crise est profonde et la reprise sera lente. En 2021, le PIB mondial devrait croître de 5,2%, un rebond un peu moins marqué que celui anticipé il y a quatre mois (+5,4%), en partie à cause des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux pays émergents.