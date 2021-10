Le film "Inouï" ou l'éloge de la différence

information fournie par France 24 • 01/10/2021 à 12:33

Florian, Antoine, Noémie, Juliette ne sont pas des étudiants mais des stagiaires. Dans l’école de mode alternative et gratuite Casa 93, il n’y a pas d'élève. Il n'y a d’ailleurs ni professeur, ni note. Et la méthode porte ses fruits. L'école encense le travail de groupe dirigé par des professionnels du secteur et ce n'est pas en vain que ces vingt esprits créatifs de vingt ans ont créé collectivement une collection qu’ils ont appelé "Inouï" et dont ils ont tiré un film. Témoignages.