Le debrief du 5 septembre : 5e séance de baisse consécutive à Paris

05/09/2023 à 18:00

Contrairement au ciel dégagé au-dessus de la capitale, le temps est assez maussade à la Bourse de Paris. Nouvelle séance de baisse, la 5e d'affilée, pour un CAC 40 qui finit sa course à -0,34% vers les 7.255 points et 2,6 milliards d'euros échangés. La cause, notamment de cette contre-performance, des PMI, indices des directeurs d'achats, décevants en Chine et en Europe... En France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale se replie pour le 3e mois consécutif, pour s'établir à 46 en août.

Au sortir d'un long week-end de trois jours, Wall Street a accuelli ses statistiques sans plus d'enthousiasme. A 17h45, le Dow Jones est à -0,17% et le Nasdaq proche de son point d'équilibre. A noter la progression de près de 8% d'Airbnb qui va intégrer l'indice S&P 500

Valeurs en hausse

Alten termine en tête du SBF 120, sans doute un peu grâce à Stifel entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 170 euros.

Le Brent, lui continue de monter, il est désormais au-dessus des 90 dollars le baril et ça fait encore les affaires de Technip Energies et de TotalEnergies.

Les valeurs de l'auto Michelin et Renault accélèrent aussi. Le directeur général de la marque au losange, Luca de Meo, a déclaré au Financial Times que la future entité électrique Ampère pourrait valoir jusqu'à 10 milliards d'euros lors de son introduction en Bourse l'an prochain.

Sanofi est lui en passe de retrouver les 100 euros alors que Berenberg a relevé son conseil de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 107 à 115 euros, jugeant le titre faiblement valorisé en dépit d'un "pipeline" qui tend à s'améliorer.

Valeurs en baisse

Casino teste de nouveaux records de profondeur : le titre cède 13,9% et touche un nouveau plus-bas à 2,06 euros en cours de séance.

Derrière, les autres replis du SBF 120 semblent anecdotiques : Seb, Eurofins Scientific, JCDecaux.

Après Eurofins Scientific, Worldline, Teleperformance et Kering marquent également le pas sur le CAC 40.

Crédit Agricole cède, lui, un peu plus de 2%. C'est peut-être sans doute un peu à cause de la dégradation de recommandation de Goldman Sachs. Le bureau d'analyses de la banque américaine est passé de "neutre" à "vendre", avec un objectif de cours ramené de 12,60 à 11,50 euros. Une décision justifiée par une valorisation et une distribution aux actionnaires moins attrayantes que ses pairs.

