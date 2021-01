Le debrief du 27 janvier : le CAC 40 limite la casse en fin de séance

Boursorama • 27/01/2021 à 18:43

On ne s'en sort pas si mal de cette séance. Alors certes après le rebond enregistré hier, le CAC 40 est bien reparti dans le rouge aujourd'hui pour clôturer à -1,16% vers les 5.460 points mais il limite plutôt la casse après avoir lâché 2% en séance. Beaucoup de prudence donc entre dégradation de la situation sanitaire en Europe, et publications attendues des géants de la tech US ce soir avec notamment Apple, Facebook et Tesla, excusez du peu.

Pour une fois les indices américains ne font d'ailleurs pas mieux, le Dow Jones cède 1,10% à 17h45 vers les 30.595 points, lesté notamment par Boeing et sa perte annuelle record quand le nasdaq est à -1,3% vers les 13.451 points.

A noter la progression de 1,6% Microsoft grâce à des résultats bien accueillis et notamment une hausse de 17% du chiffre d'affaires à 43 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2020, grâce aux bons résultats du cloud avec le développement du travail à distance pendant la crise sanitaire.

On surveillera également ce soir le communiqué du dernier comité de politique monétaire de la Fed même si l'on attend pas de changement dans l'orientation de la banque centrale américaine.

Valeurs en hausse

Si on commence par les hausses, on retrouve un tir groupé de foncières avec qq fortes progressions : Klépierre (+21,9% !!), Unibail-Rodamco-Westfield (+20%), Mercialys, Carmila: on évoque des rachats de position vendeuses pour expliquer ce rebond significatif (dans la foulée de ce qui se passe aux Etats-Unis sur GameStop et AMC) de même que la volonté du gouvernement d'éviter au maximum un 3e confinement.

TF1 s'est glissé dans ce peloton de tête

Sur le CAC 40 en plus de URW, Orange et Thales s'affichent aux avant-postes des hausses. Société Générale qui a repris la couverture du groupe d'électronique de défense à «achat».

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, le producteur d'énergie Neoen signe une 3e séance de repli consécutive.

Le très volatil McPhy Energy recule de 9,3%. Hier le spécialiste de l'hydrogène a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 13,7 millions d'euros et des prises de commandes fermes pour 23 millions, en hausse de 75% par rapport à 2019.

Solutions 30 est à nouveau attaqué après une journée de rebond, le titre perd plus de 20% sur les cinq dernières séances... la société a annoncé qu'elle avait porté plainte pour diffamation contre le fonds activiste Muddy Waters.

Sur le CAC 40, Alstom est lanterne rouge devant BNP Paribas.

Enfin, EDF baisse de 2,8%. Le groupe d'énergie a annoncé un nouveau retard et une révision à la hausse du coût de son projet de centrale nucléaire Hinkley Point en Grande-Bretagne.

LG (redaction@boursorama.fr)