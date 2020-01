Le debrief Bourse du 9 janvier : le CAC 40 grappille 0,19%

Boursorama • 09/01/2020 à 18:26

On aurait pu mieux faire. Rassuré par la désescalade au Moyen-Orient, le CAC 40 avait ouvert en nette hausse avant de perdre du terrain et de finir tout de même dans le vert : +0,19% vers les 6042,55 points.

Outre-Atlantique, on ne se pose pas autant de questions, et les indices poursuivent leur hausse +0,6% pour le Dow Jones vers les 28.934 points et +0,8% pour le Nasdaq vers les 9203 points, le tout vers 17h45. Inarretables !

Valeurs en vue

En hausse

Sur le marché français et sur le SBF 120 DBV n'est pas venu pour des cacahuètes. La biotech spécialisée dans le traitement contre les allergies a pris 14% après la publication hier soir des résultats de son étude de suivi à 3 ans. Elles confirment l'efficacité du traitement par Viaskin Peanut chez les patients allergiques à l'arachide âgés de 4 à 11 ans. Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'"achat" et son objectif de cours de 50,60 euros

Derrière, ca grimpe aussi pour Air France-KLM après des chiffres encourageants sur le trafic. En 2019, la compagnie aérienne a transporté 104,2 millions de passagers, en hausse de 2,7% par rapport à l'année précédente. En décembre, le trafic passager a grimpé de 0,8%.

STMicro aussi est bien orienté. LE titre profite sans doute de l'imminence de la signature de l'accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Et pour ne rien gacher BOFAML a relevé son objectif de cours de 21,70 euros à 29,30 euros.

Sur le SRD, une autre biotech s'illustre AB Science +21% alors que l'autorité de santé américaine, la FDA a autorisé le recrutement de patients pour son étude de phase 3 du masitinib dans le traitement du cancer de la prostate hormono-resistant éligible à la chimiothérapie.

En baisse

En rouge Sodexo. La publication du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019-2020 n'a pas convaincu. De septembre à novembre, le chiffre d'affaires ressort pourtant à 6,08 milliards d'euros, en croissance organique de 3,8%. Mais Si l'on exclut l'impact positif plus fort qu'attendu du le contrat de la coupe du monde de Rugby au Japon , la croissance organique de l'activité des Services sur site s'affiche à 2,3%, inférieure aux attentes

Ipsen aussi repart à la baisse. Jefferies est passé d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 135 à 90 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)