Le debrief Bourse du 8 septembre : le CAC 40 finit bien la semaine

08/09/2023

Bon, on aura finalement quelque chose qui ressemble à une hausse pour finir la semaine, après le mouvement symbolique d'hier. Le CAC 40 termine la journée sur un +0,62% vers les 7240 points et 2,6 miliards d'euros échangés. Alors ca ne suffit pas à rattraper cette première semaine de septembre où l'indice recule de 0,77%.

A 17h30, c'est le même mouvement outre-Altantique avec un Dow Jones et un Nasdaq en progression, tous deux, de 0,3%.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120 c'est Worldline qui se distingue. Enfin ! Pourrait-on dire alors que le spécialiste des paiements a enregistré six séances de baisse sur fond de faiblesse des valeurs technologiques. Depuis le début de l'année, le titre perd plus de 20%.

SES Imagotag et LVMH grimpent également et GTT n'est pas en reste alors que le prix du Brent est désormais tout proche des 91 dollars le baril.

Altarea aussi s'apprécie (+1,44%). On a pourtant appris que le groupe d'immobilier allait quitter l'indice SBF120. Sortie qui sera effective à compter du lundi 18 septembre.

Enfin Genfit poursuit le mouvement initié hier : Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" et remonte son objectif de cours de 8,80 à 9,30 euros sur le titre.

Valeurs en baisse

Orpea reste sous pression, 6e séance dans le rouge pour le numéro un européen de la prise en charge de la dépendance.

Fnac Darty, Mersen et Seb sont aussi attaquées alors que sur le CAC 40 on a aussi un nouveau coup de frein sur les valeurs de l'auto Michelin et Renault et Alstom est lanterne rouge.

