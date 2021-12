Le debrief Bourse du 6 décembre : le CAC 40 rebondit de 1,5%

information fournie par Boursorama • 06/12/2021 à 18:20

Après deux dernières séances sous le sceau du repli, le CAC 40 entame la semaine du bon pied et finit cette journée en hausse de 1,48% vers les 6.866 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Difficile pourtant d'y voir encore bien clair sur la situation sanitaire alors que de nouvelles restrictions se remettent en place un peu partout en Europe.

Aux Etats-Unis, malgré le variant Omicron et le discours moins conciliant de la Fed, les marchés repartent aussi de l'avant avec un Dow Jones en nette progression de 1,8% vers les 35.195 points à 17h45 et un Nasdaq moins enthousiaste, dans le vert mais de peu : +0,1% vers les 15.103 points après la nette correction de vendredi. A noter le repli de 5% de Nvidia alors que la Federal Trade Commission a décidé de saisir la justice pour bloquer l'acquisition d'ARM.

Valeurs en hausse

Casino a mis le SBF 120 dans son charriot, grimpant de plus de 6%. Pour rappel, on a appris jeudi, via un communiqué de l'AMF que Vesa, le fonds du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, avait porté sa participation à 6,8% du capital du groupe de distribution. Sur le CAC 40, Carrefour grimpe de près de 4%.

Ca planait pour les valeurs aéronautiques. Dassault Aviation (+3,8%) reste porté par l'annonce, vendredi, de la vente de 80 Rafale au standard F4 par les Emirats Arabes Unis. Et aujourd'hui c'est Safran qui met la post combustion : via sa coentreprise CFM, le motoriste a signé un contrat de 8,5 milliards de dollars avec Saudi Airlines. Ce dernier porte sur 149 moteurs Leap qui serviront à équiper la nouvelle flotte de 35 Airbus A321neo et 30 A320neo de la compagnie aérienne saoudienne. Airbus grimpe d'ailleurs de plus de 4%. La compagnie aérienne Air France-KLM prend aussi de l'altitude +5,95%.

Sur le CAC 40 enfin, séance payante pour Worldline qui finit en tête de l'indice et s'offre un rebond de 5,7%.

Valeurs en baisse

Valneva reste attaqué alors que, selon l'étude britannique COV-Boost dévoilée vendredi, un rappel avec le vaccin de la biotech française n'apporterait pas de réponse immunitaire supplémentaire après une vaccination initiale avec le vaccin Pfizer.

Derrière, prises de bénéfices logiques sur les valeurs défensives à l'image de Sartorius Stedim qui signe une 4e séance de repli et perd désormais plus de 14% sur trois mois. On retrouve également Hermès ou encore Eurofins Scientific.

