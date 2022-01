Le debrief Bourse du 4 janvier : "aller plus haut", nouvel hymne du CAC 40

information fournie par Boursorama • 04/01/2022 à 18:13

Alors oui, on a le droit de se poser la question : mais jusqu'où va monter le CAC 40 ? L'indice signe une nouvelle séance de hausse, décroche de nouveaux records, ça commence à devenir banal, et clôture à +1,39% à 7317 points 41 et 3,7 milliards d'euros échangés...

C'est notamment le rebond de l'activité manufacturière en Chine en décembre qui a soutenu la tendance avec un indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit à 50,9, soit un pic depuis juin 2021.

Sur les marchés américains, c'est plus contrasté avec un Dow Jones qui monte aussi à +0,65% vers 17h45, là aussi un niveau record, de 36.824 points mais un Nasdaq qui marque le pas -1,7% vers les 15.553 points

Valeurs en hausse

Et on retrouve Air France-KLM qui survole le SBF 120 alors que les investisseurs semblent relativiser de jour en jour la menace du variant Omicron.

Derrière, ca va bien aussi pour les valeurs bancaires à l'image de Société Générale et BNP Paribas. Elles profitent sans doute en partie de cette étude de Citigroup qui recommande de surpondérer les établissements européens cette année.

En progression également sur l'indice SBF 120 Rexel et Eurazeo, en hausse de plus de 4%.

A noter enfin le +17,8% d'Abionyx alors que la biotech a obtenu une autorisation d'accès compassionnel par l'ANSM pour sa bio-HDL CER-001 dans le traitement du Covid-19.

Valeurs en baisse

Séance rouge vif sur Valneva qui cède 23,7% aujourd'hui, 6e séance de baisse sans vrai motif tangible aujourd'hui... Tout au plus peut-on supputer que la vague d'Omicron visiblement moins dangereuse qu'anticipé et présentée par certains comme la dernière vague de Covid-19 pèse sur le cours de la biotech qui développe un vaccin contre le virus.

Derrière, ce sont d'ailleurs des valeurs liées au secteur médical qui se replient de la pharma au diagnostic en passant l'analyse à l'image de Sartorius Stedim, Biomérieux, ou encore Eurofins Scientific, plus forte baisse du CAC 40, et Sanofi

Sur l'indice principal STMicro et Teleperformance sont également à la peine

