Abionyx Pharma décolle après l'obtention d'une autorisation d'accès compassionnel par l’ANSM dans le Covid-19

Le titre de la biotech Abionyx progresse de plus de 30% dans la matinée, dans de gros volumes. En cause, le communiqué de presse publié hier soir par la société.

Abionyx annonce que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a accordé une autorisation d'accès compassionnel (AAC) pour sa bio-HDL (CER-001) pour le traitement du Covid-19. Pour rappel, Abionyx est une biotech toulousaine introduite en Bourse en 2015 et dont l'actif le plus avancé, CER-001, mimétique entièrement naturel du HDL,souvent surnommé "bon cholestérol".

La société explique que le Covid-19 est associé dans ses formes graves à des symptômes respiratoires caractérisés par une lésion pulmonaire aiguë évoluant rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë.

"Le dysfonctionnement pulmonaire est rapidement accompagné d'un important "orage de cytokines" au cours duquel des cytokines inflammatoires sont abondamment libérées dans le sang entraînant des lésions des tissus de l'hôte." précise le communiqué.

Or "Il a été observé une diminution des taux de cholestérol total, de LDL et de HDL chez les patients atteints d'infections Covid-19. Les patients présentant un faible taux de HDL à l'admission à l'hôpital avaient un risque accru de développer une maladie grave par rapport aux patients présentant un taux de HDL élevé. Avec la guérison des infections à Covid-19, les taux de lipides sériques reviennent aux niveaux présents avant l'infection. Ces anomalies lipidiques pourraient être modifiées par des agents pharmacologiques qui augmentent les taux plasmatiques d'ApoA-I et de HDL, mais surtout qui augmentent les particules HDL fonctionnelles. Ainsi, CER-001, une bio-HDL recombinante,pourrait être susceptible d'améliorer le résultat clinique des patients atteints de COVID-19."

Abionyx précise malgré tout que "les données actuelles ne permettent pas de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable à l'utilisation de CER-001 dans le cadre de cette autorisation".