Le debrief Bourse du 3 septembre : le CAC 40 plie avec Wall Street

Boursorama • 03/09/2020 à 18:23

Patatras. C'était une nouvelle séance de hausse qui se profilait à la Bourse de Paris et puis le CAC 40 a commencé à perdre de la vitesse à partir de 16h pour finalement finir dans le rouge plombé par les prises de bénéfices marquées de Wall Street après plusieurs séances de hausse et des records battus. L'indice finit à -0,44% vers les 5009,52 points, résistant toutefois mieux que les autres marchés européens.

Alors outre-Atlantique, c'est donc le rouge (très rouge) qui domine, le Dow Jones cède 2,6% vers 17h45 et le Nasdaq corrige sévèrement -4,5% vers les 11.500 points loin du niveau historique d'hier à 12.074,06 points ! Tesla cède 8%, tout comme Apple, Amazon est à -4%, Facebook et Alphabet à -5%.

Valeurs en hausse

L'opérateur satellitaire Eutelsat est en tête du SBF 120

Ça va mieux pour Publicis et c'est sans doute un peu grâce à Oddo BHF. Le bureau d'analyses est passé de «neutre» à «achat», avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 euros. A l'appui de sa décision, Oddo estime que «le titre est un véhicule attractif pour profiter d'un rattrapage publicitaire sur la fin d'année alors que la valorisation est toujours aussi faible et que les risques structurels se dissipent progressivement».

Klépierre et ADP sont aussi bien orientés

Et puis Renault reprend de la vitesse. Luca de Meo, le nouveau dirigeant du groupe automobile, annoncé un projet de réorganisation du constructeur par marques et non plus par zones géographiques, déclarant : «Il y aura la marque Renault, que je gérerai en direct, mais aussi Alpine, Dacia et une marque inédite en charge des 'nouvelles mobilités'. Il y aura un patron par marque.» A signaler que Peugeot accélérait également de 2,6%...

Valeurs en baisse

Vallourec continue à souffrir. Le spécialiste des tubes sans soudure est pénalisé aujourd'hui par la dégradation de sa note de CCC+ à CCC- par Standard & Poor's. L'agence estime notamment que « la structure du capital de Vallourec n'est pas viable dans des conditions industrielles défavorables »

On assiste à des prises de bénéfices sur les valeurs qui ont bien performé STMicro, Sartorius Stedim, Worldline ou encore Teleperformance ou Dassault Systèmes

Biomérieux signe enfin une nouvelle séance de fort repli -4,91%

LG (redaction@boursorama.fr)