Le debrief Bourse du 29 août : 3e séance de hausse pour le CAC 40

29/08/2023

Eh bien, ça grimpe toujours à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui termine la journée sur une progression de 0,67% vers les 7.373 points. Bon, côté volumes, ça monte un peu avec 2,4 milliards d'euros échangés.

Paradoxalement, c'est un indicateur en demi-teinte qui a fait plaisir aux investisseurs outre-Atlantique : selon l'enquête Jolts, le nombre des ouvertures de postes a baissé de 338.000 à 8,82 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021. Une détente sur le marché du travail qui pourrait signifier une modération de la pression salariale et donc de l'inflation qui pourrait inciter la Fed à ne pas resserrer davantage sa politique monétaire. En attendant, cela a provoqué une détente sur les taux américains.

Les indices US sont donc bien orientés avec, à 17h45 un Dow Jones à +0,4% vers les 34.704 points et un Nasdaq à +1,5% vers les 13.903 points.

Valeurs en hausse

Pas grand chose à dire sur les meilleures progressions du jour : C'est en tout cas une 7e séance de hausse consécutive pour Nexity qui finit en tête du SBF 120.

Derrière, on retrouve Eurazeo, Wendel et SES Imagotag.

Sur le CAC 40, c'est STMicro qui signe la meilleure performance devant la foncière Unibail-Rodamco-Westfield.

Enfin, sur le SRD, Plastivaloire se distingue. Après un bon 3e trimestre sur l'exercice 22-23, le petit équipementier automobile a rehaussé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Valeurs en vue

C'est Carrefour qui est resté dans les rayons du SBF 120 aujourd'hui. Un des arguments pour expliquer cette chute serait une polémique au Brésil, où l'un des fournisseurs du groupe de distribution s'approvisionnerait auprès d'un éleveur accusé de déforestation en Amazonie. Autre raison évoquée les déclarations du PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, dressant au micro de France Info un tableau noir de la consommation dans l'Hexagone.

ALD, Dassault Aviation et Euronext sont également mal orientés.

Et sur le CAC 40, en plus de Carrefour, on retrouve Edenred, Thales et Worldline.

