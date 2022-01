Le debrief Bourse du 28 janvier : malgré les résultats de LVMH, le CAC 40 en repli

information fournie par Boursorama • 28/01/2022 à 18:28

La Bourse de Paris est rattrapée par un regain de prudence après une semaine agitée par les annonces de politique monétaire aux Etats-Unis, les tensions en Ukraine et la montée en cadence des publications de résultats.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,82% vers les 6965 points.

Du côté des valeurs,

LVMH, première capitalisation de l'indice s'offre la plus forte hausse du jour : +3,23%. Le groupe a en effet dégagé un chiffre d'affaires et un bénéfice net record en 2021 grâce à une demande soutenue pour ses marques phares.

Quelques valeurs se distinguent en fin de séance à l'instar de Publicis + 1,01% ou d'Orange +1,41%.

A l'inverse, Alstom souffre lourdement d'un abaissement de recommandation d'Exane BNP Paribas de "surperformance" à "neutre" et recule de plus de 8%.

ArcelorMittal recule aussi : -5,75%.

TotalEnergies est aussi en baisse de presque 1% pénalisé par des prises de bénéfices après un gain de 3,5% cette semaine, alors que les cours du pétrole continuent de grimper. Des prix pour rappel au plus haut depuis 7 ans.

Sur le SBF 120,

JCDecaux grimpe après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a en effet réalisé en 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 18,7% sur un an.

Du côté des rebonds, Orpea et Korian se distinguent aujourd'hui après leur violente chute en début de semaine. A noter toutefois que Jefferies a dégradé sa recommandation sur Orpea passant à "conserver" contre "acheter", et fixe l'objectif de cours à 43 euros contre 138 euros.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés US, après un démarrage dans le vert, Wall Street s'est finalement retourné. La Bourse de New York a toujours du mal à digérer la perspective d'une politique moins accommodante et reste attentive aux évolutions de la crise en Ukraine.