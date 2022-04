Le debrief Bourse du 28 avril : le CAC 40 résiste à la contraction du PIB américain

information fournie par Boursorama • 28/04/2022 à 18:10

La contraction surprise du PIB américain au 1er trimestre est venue jouer le trouble-fête avec un recul de 1,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, mais Paris s'accroche aux bonnes nouvelles, avec des publications solides pour plusieurs sociétés du CAC 40.

L'indice termine la séance sur une hausse de presque 1% vers les 6508 points.

Du côté des valeurs, la tech est à l'honneur avec en tête Worldline qui poursuit son rebond + 6,77% après avoir affiché une croissance organique de 11,6% au premier trimestre, bien au-dessus des attentes.

Dassault Systèmes profite d'un relèvement de recommandation de Barclays qui passe à « surpondérer », et gagne 5,72%.

Capgemini s'offre une hausse de plus de 5% après avoir affiché un solide chiffre d'affaires au premier trimestre, tiré par ses activités dans les domaines du cloud et de la data.

TotalEnergies peut dire merci à la hausse des prix des hydrocarbures. Le groupe a vu son résultat net tripler à 9 milliards de dollars au premier trimestre. Il prévoit ainsi jusqu'à 3 milliards de dollars de rachats d'actions au premier semestre contre 2 précédemment. Le titre avance de 3,66%.

A l'inverse, Unibail-Rodamco-Westfield recule de 4,54%, plus forte baisse de l'indice. Si la foncière commerciale affiche un chiffre d'affaires en hausse de 34% au premier trimestre, il dit surveiller de très près l'impact potentiel de la situation économique et géopolitique sur ses activités.

Sur le SBF 120, l'info du jour c'est bien sûr le décollage d'Albioma après l'annonce par le fonds d'investissement américain KKR d'un projet d'offre publique d'achat amicale sur le producteur d'énergies renouvelables.

En forte hausse aussi, Soitec qui a réalisé des ventes records au quatrième trimestre de l'exercice achevé fin mars. Sur la période, le groupe a vu son chiffre d'affaires bondir de 56%, à 282 millions d'euros, et dépasser de loin les prévisions des analystes.

A l'inverse, on assiste à un gros gadin pour Solutions 30 qui accuse une baisse de son résultat opérationnel sur son exercice 2021 clos fin mars.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. Eux aussi résistent à la contraction du PIB, et la Bourse de New York se voit portée par les valeurs de la tech. Meta gagnait plus de 14% à la clôture parisienne, après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre.