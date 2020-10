Le debrief Bourse du 27 octobre : les craintes de reconfinement pèsent sur le CAC 40

Boursorama • 27/10/2020 à 18:30

Ce n'est clairement pas la folle ambiance à la Bourse de Paris. Plombé par la 2e vague de covid-19 et le renforcement attendu des mesures sanitaires dans les jours à venir, le CAC 40 enregistre une 2e séance de repli et termine à -1,77% vers les 4731 points et 3,7 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-Unis, le vote d'un plan de relance semble s'éloigner et la progression de 1,9% des commandes de biens durables en septembre, bien meilleure que le +0,7% attendu, ne suffit pas à empêcher le Dow Jones de céder 0,3% à 17h45 vers les 27.600 points alors que le Nasdaq grimpe de 0,57% vers les 11.423 points.

Valeurs en baisse

Lourde chute de Maisons du monde (-16,4%) et dans une moindre mesure de Fnac Darty alors qu'une fermeture de certains magasins est à craindre en cas de durcisement des mesures sanitaires. Fermeture qui viendrait lourdement pénaliser l'activité des deux distributeurs avant les fêtes de Noël. Maisons du monde publie par ailleurs ses résultats trimestriels ce soir après Bourse.

Sans surprise aussi les replis de titres sous pression avec l'épidémie de Covid-19, que ce soit le groupe de blanchisserie industrielle Elis ou la foncière commerciale Klépierre

A noter aussi la baisse de 8,36% de TF1 dans la crainte d'une chute des recettes publicitaires en cas de reconfinement.

Sur le CAC 40, c'est un nouvelle fois Renault que l'on trouve en fin de cortège, troisième séance dans le rouge et prises de bénéfice pour un titre qui progresse encore de 30% sur les six derniers mois.

Valeurs en hausse

Bonne partie pour Ubisoft, en partie grâce à Jefferies qui a confirmé son conseil à l'achat sur le groupe de jeux vidéo et a relevé son objectif de cours de 86 à 93 euros. Jefferies explique à l'appui de son analyse que le prochain volet de la franchise Assassin's Creed serait l'un des jeux les plus attendus par les joueurs.

Dans le vert également sur le SBF 120, Coface et, est-ce une surprise ? on retrouve Biomérieux et Eurofins Scientific qui produisent tous les deux des tests de dépistage du covid-19...

Sur le CAC 40, c'est Capgemini qui se distingue. En données organiques, le chiffre d'affaires de la SSII a reculé de 3,6% au T3, en nette amélioration par rapport aux -7,7% du 2e trimestre. Surtout Capgemini attend une performance annuelle «au dessus du milieu de la fourchette» de ses objectifs annoncés début septembre, soit «une croissance à taux de change constants entre 12,5 et 14%, avec une contribution des acquisitions estimée à 17%» et «une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point.»

LG (redaction@boursorama.fr)