Le debrief Bourse du 26 février : le CAC 40 reprend son souffle

Après l'accélération de la semaine dernière, le CAC 40 avait bien besoin de reprendre son souffle. Il termine ce lundi sur un repli de 0,46% vers les 7.930 points et 2,5 milliards d'euros échangés. Une semaine qui s'annonce par ailleurs plus calme alors que la plupart des publications de résultats ont désormais eu lieu et que peu d'indicateurs économiques d'importance sont attendus à l'exception mercredi des chiffres de l'inflation américaine pour janvier suivis par l'indice PCE, le préféré de la Fed.

On pourrait croire qu'il en va de même de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien non ! A 17h45, le Dow Jones est stable en légère hausse et le Nasdaq est à +0,16%. A noter la hausse de Berkshire Hathaway qui après une ouverture en hausse se replie désormais de 1,4%. La société d'investissement de Warren Buffett a pourtant fait état d'un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023.

Valeurs en hausse

Et de 11 séances consécutives de hausse ! C'est Technip Energies qui carburait le plus sur le SBF 120 alors que le groupe parapétrolier publiera ses résultats jeudi.

Derrière, on retrouve Eramet, Ipsos et Fnac Darty.

Sur le CAC 40, Thales termine en pole position devant Eurofins Scientific et Renault.

Enfin, Casino gagne plus de 19% sur le SRD alors que le plan de sauvetage du distributeur a été validé par le tribunal de commerce de Paris.

Valeurs en baisse

On retrouve les titres volatils du moment, à l'image d'Orpea, Clariane aussi repart dans le rouge, tout comme Atos.

Carrefour est lanterne rouge du CAC 40 devant Veolia et Alstom.

