Le debrief Bourse du 24 novembre : des statistiques décevantes mais le CAC 40 conserve ses 7000 points

information fournie par Boursorama • 24/11/2021 à 18:28

Frayeur sur le CAC 40, qui est passé sous les 7000 points vers 15h00 mais clôture finalement au-dessus. Des données économiques un poil moins bonnes que prévues ont suffit à effriter la confiance des investisseurs. A noter, les commandes de biens durables aux Etats-Unis, qui étaient attendues en hausse de 0,2% mais ressortent à -0,5.

La Bourse de Paris clôture donc sur une légère baisse de 0,03% à 7 042 points 23.

Côté valeurs en hausse, Vivendi était à la fête aujourd'hui. La valeur gagne 1,79% car, selon Bloomberg, le fonds KKR envisagerait de relever son offre sur le rachat des parts de Telecom Italia que Vivendi possède. Pour rappel, Vivendi détient 24% du capital de l'italien et refuse actuellement de céder ses parts.

De son côté, Teleperformance rebondit mais insuffisamment pour récupérer ses pertes d'hier.

LVMH signe une des plus fortes progressions du CAC 40.

Sur le SBF 120, c'est Valneva qui trust la première place, avec une hausse d'environ 10%. La biotech a signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour la fourniture de 60 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19.

Derrière, c'est Vallourec qui monte de plus 7%. Après les opinions favorables de Kepler Cheuvreux la veille, c'est au tour de Jefferies de réaffirmer sa recommandation « d'achat » et son objectif de cours à 13 euros.

A noter, le feu vert de l'AMF au sujet du rachat d'Europcar par un consortium mené par Volkswagen.

Et côté baisses, la tech souffre. Dassault et Schneider Electric signent deux des plus fortes baisses de l'indice.

Alors que Renault soutenait un projet de reprise pour la fonderie SAM, Bruno le Maire a déclaré « qu'il n'y avait pas d'offre crédible ». Le constructeur recule de 1,55%

Sur le SBF 120, Virbac, Alten et Faurecia sont lanternes rouges.

Enfin, les Bourses américaines sont à l'équilibre à la clôture de la place parisienne. Les statistiques décevantes plombent l'ambiance du côté de Wall Street.