Le debrief Bourse du 20 mai : rebond à la Bourse de Paris

Boursorama • 20/05/2021 à 18:30

Si la Bourse de Paris rebondit après trois séances de baisse, le sentiment de marché reste toutefois dominé par les interrogations sur l'évolution de la stratégie de la Réserve fédérale américaine.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 1,29% vers les 6343 points.

Du côté des valeurs,

La tech principale bénéficiaire du rebond avec Teleperformance qui efface ses pertes de la veille et gagne 2,72%. Worldline gagne de son côté 2,56%.

Deuxième séance de hausse consécutive pour Danone (+2,67%) après l'officialisation de la nomination d'un nouveau PDG. Mais c'est surtout un relèvement de recommandation d'Oddo BHF de "neutre" à "surperforme" qui profite au groupe.

Bouygues de son côté ne progresse que de 0,31% après avoir grimpé de plus de 3% en ouverture. Le groupe a fait état d'un bénéfice de 21 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 204 millions un an plus tôt

Côté baisses, la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield se replie : -1,60% plus forte baisse de l'indice.

Et dans le sillage du recul des matières premières, les valeurs de l'énergie sont elles aussi à la peine. Engie perd 0,44%.

Sur le SBF 120,

Soitec bénéficie d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank à "acheter" contre "conserver", et remonte son objectif de cours à 200 euros contre 145 euros.

Neoen est également recherché

A l'inverse, Valneva accuse le plus fort repli. La biotech a creusé ses pertes au 1er trimestre avec un résultat net de -27,7 millions d'euros. Une dégradation qui reflète une augmentation des investissements selon la biotech. Elle a d'ailleurs annoncé hier qu'elle allait participer à une étude clinique au Royaume-Uni visant à étudier différents vaccins contre la Covid-19 pouvant être utilisés comme rappel.

Enfin, outre-Atlantique, la possibilité d'une inflexion dans la politique de rachats de titres de la Fed continue de freiner les investisseurs. D'autant que la diminution du nombre de chômeurs la semaine dernière sous-entend une confirmation de la reprise économique qui pourrait conduire la Fed à revoir sa politique plus tôt que prévu.