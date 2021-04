Le debrief Bourse du 20 avril : le temps des doutes

Boursorama • 20/04/2021 à 18:20

Et alors que les bonnes nouvelles semblent désormais intégrées par les marchés, la Bourse cale.

Le CAC 40 termine la séance en fort repli, -2,09% vers les 6165 points. La séance est marquée par des prises de bénéfices.

Dans un contexte où le marché s'interroge sur les niveaux de valorisation, les exigences des investisseurs vis-à-vis des résultats d'entreprises sont particulièrement élevées.

Ainsi, Atos déçoit et accuse la plus forte baisse de l'indice -5,46% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,692 milliards d'euros, en baisse de 1,9% à taux de change constants et de 3,9% en organique.

Les bancaires accusent également un fort repli. BNP Paribas : -4,69%, Société Générale : -4,57%.

Les secteurs les plus cycliques sont également en souffrance. Renault lâche 4,51% ArcelorMittal recule de 4,38%.

Danone cède aussi du terrain : -1,81% après avoir fait part d'un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires en données comparables au premier trimestre en raison de l'impact de la crise sur son activité.

Seules Teleperformance et Orange évoluent en territoire positif et gagnent respectivement 0,54% et 0,34%.

Sur le SBF 120,

McPhy Energy accuse la plus forte baisse.

Air France-KLM se replie fortement aussi après avoir annoncé le succès de son augmentation de capital.

A contrario, BioMérieux se distingue.

A la hausse également, Faurecia qui profite de plusieurs analyses positives. Invest Securities confirme notamment son objectif de cours à 68 euros et son opinion à « achat ». Oddo BHF estime de son côté que le groupe a publié un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 très solide dans le contexte particulier du début d'année.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York a ouvert dans le rouge pour la deuxième séance d'affilée malgré les bons résultats d'entreprises.