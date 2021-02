Le debrief Bourse du 1er février : Paris débute le mois avec un rebond

Boursorama • 01/02/2021 à 18:42

Après avoir connu sa pire semaine depuis octobre, la Bourse de Paris rebondit.

Le CAC 40 progresse de 1,16% vers les 5461 points.

Du côté des valeurs,

La tech est recherchée et après quatre séances dans le rouge, Teleperformance s'offre la première place de l'indice : +3,48%. Worldline et Atos gagnent 3%.

A la hausse également, EssilorLuxottica presque 3% de hausse.

A contrario, les foncières commerciales s'enfoncent pénalisées une nouvelle fois par la fermeture en France depuis dimanche des centres commerciaux de plus de 20.000 m2. Unibail-Rodamco-Westfield perd presque 4 %, lanterne rouge de l'indice. Sur le SBF 120, Klépierre lâche 7,50%.

A la baisse également, Safran qui perd 1,10%, Total pratiquemment 1%.

Renault recule pour sa part de 0,58%. Le groupe annonce que le nombre d'immatriculations est en hausse de +2,1% au mois de janvier, après une forte chute sur les deux derniers mois de l'année.

L'actualité est également marquée par le cours de l'argent qui s'envole, et qui a même dépassé brièvement les 30 dollars l'once pour la première fois depuis huit ans. Cette offensive des particuliers, similaire dans une certaine mesure à celle menée sur GameStop, offre à Eramet, le spécialiste des métaux non-ferreux, une hausse de 2,16%. A noter que le titre a même occupé la première place du SBF 120 à la mi-journée.

On parle toujours beaucoup de M6 qui gagne 4,28%. Selon l'agence Reuters, le groupe allemand Bertelsmann aurait approché Vivendi et Altice en vue d'une possible cession de sa participation de contrôle dans le groupe.Les titres du secteur des médias sont portés par différents scénarios de consolidation.

A l'inverse, Solutions 30 repart à la baisse.

TechnipFMC est de son côté pénalisé par Berenberg qui abaisse sa recommandation à "conserver" contre « acheter".

Outre-Atlantique, le mois de février débute également en territoire positif. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices sont en forte hausse.