Le debrief Bourse du 18 octobre : 4e séance de hausse consécutive pour le CAC 40

18/10/2022 à 18:30

Quatre à la suite ! Quatrième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui termine en progression de 0,44% à 6.067 points tout pile mais, là aussi, un peu à l'image d'hier, cela se fait avec des volumes qui restent anémiques, seulement 2,8 milliards d'échangés.

Outre-Atlantique aussi, l'optimisme est là avec des publications de résultats trimestriels solides de la part d'entreprises comme Goldman Sachs ou encore Johnson & Johnson. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,6% vers les 30.369 points et le Nasdaq est, lui,à +0,3% vers les 10.706 points.

Valeurs en hausse

C'est McPhy Energy qui se distingue, survolant le SBF 120 avec une progression de 16,3% ! Le spécialiste des solutions de stockage d'énergie utilisant l'hydrogène grimpe de 50% depuis un mois.

Orpea reste bien orienté, 4e séance de hausse pour le spécialiste de la dépendance qui grimpe de x% aujourd'hui.

Ca va bien aussi pour M6, Elior et Biomérieux. Pour ce dernier, c'est Morgan Stanley qui a repris la couverture du titre à "surpondérer" et un objectif de cours de 108 euros.

Sur le CAC 40, Alstom mène le train de la hausse devant Legrand et Saint-Gobain.

Publicis Groupe grimpe lui de 2,3%. Fort de bons chiffres au troisième trimestre avec notamment une croissance organique de 10,3%, le groupe a relevé une nouvelle fois ses perspectives 2022 : une croissance organique de 8,5%, contre 6%-7% précédemment, et une marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% précédemment.

Valeurs en baisse

Nouvelle journée de prises de bénéfices pour Virbac. Jefferies est passé de "achat à "conserver" sur le titre en abaissant son objectif de cours de 368 à 296 euros.

Séance compliquée pour Eurofins Scientific. Les investisseurs semblent sanctionner la baisse de 0,6% de l'activité au troisième trimestre, à 1,62 milliard d'euros, même si la croissance ressort à 6,7% hors revenus liés au covid-19. Le spécialiste des services de bioanalyse a confirmé ses objectifs 2022. Il prévoit de mettre à jour ses objectifs 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats annuels le 22 février prochain.

Les pétrolières et parapétrolières TotalEnergies, CGG et Vallourec se replient avec les prix du Brent qui recule de plus de 3% vers les 89 dollars le baril.

