Le debrief Bourse du 17 juillet : une semaine à +2% pour le CAC 40

Boursorama • 17/07/2020 à 18:35

Le CAC 40 termine cette semaine sur un vendredi en repli de 0,31% vers les 5.069 points et 3,1 milliards d'euros échangés. Mais sur cinq séances, l'indice français progresse de 2% et aura réussi à se maintenir au-dessus de la barre des 5.000 points tous les jours en clôture.

C'est toutefois la prudence qui a dominé aujourd'hui alors que ça ferraille dur au sommet de Bruxelles pour faire adopter le plan de relance européen avec notamment l'opposition des Pays-Bas et le risque d'un veto brandi par la Hongrie.

Aux Etats-Unis aussi, c'est une fin de semaine attentiste avec des indices presque à l'arrêt : un Dow Jones en hausse de 0,17% vers 17h45 quand le Nasdaq abandonne 0,12%.

A noter le recul de 6% de Netflix qui a pourtant annoncé un bénéfice de 720 millions de dollars au 2e trimestre mais inférieur aux attentes tout comme la prévision de 2,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours, les analystes en espéraient plus du double.

Valeurs en hausse

Natixis domine les hausses du SBF 120. Selon le Financial Times, la maison mère du groupe BPCE étudierait l'opportunité de racheter les 30% de Natixis qu'elle ne détient pas encore.

Derrière, on retrouve Rémy Cointreau.

Sur le CAC 40, STMicroelectronics est en tête. Le groupe profite de l'optimisme du fondeur taiwanais TSMC qui table désormais sur une progression de 20% de son chiffre d'affaires annuel, contre 15% à 19% auparavant.

Ca va bien aussi pour les SSII Atos et Capgemini

A noter sur le SRD, la progression de 18,5% de la penny stock MBWS après l'annonce de la cession de ses activités en Pologne et un accord avec son actionnaire majoritaire qui devrait lui permettre de retrouver un peu de marges de manœuvre financières.

Valeurs en baisse

Eramet reste sous pression et signe une 4e séance d'affilée dans le rouge, Ubisoft n'a plus non plus le cœur à jouer 6e journée de baisse et un recul de 12% sur la semaine

Derrière on retrouve JCDecaux et Klépierre

Sur le CAC 40, Publicis groupe et Thales sont en bas de tableau

Enfin sur le SRD, Boiron s'enrhume : -14,4% pour le spécialiste de l'homéopathie après avoir annoncé des ventes en repli de 14,5% au 2e trimestre à 97 millions d'euros et des perspectives pessimistes d'une baisse du chiffre d'affaires et des résultats sur l'année.

LG (redaction@boursorama.fr)