Le debrief Bourse du 16 décembre : le CAC 40 aux portes des 6000 points

Boursorama • 16/12/2019 à 18:45

Vers l'infini et au-delà ! Rassurée par les résultats sans ambiguïté de l'élection britannique et l'annonce d'un accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis, la Bourse de Paris a accéléré aujourd'hui dépassant même les 6.000 points en séance et tant pis si on ne sait pas trop encore ce qu'il y a dans l'accord...

Parmi les acquis, on sait que l'administration américaine a suspendu l'application de nouvelles surtaxes sur les biens chinois aux Etats-Unis en échange de l'engagement de Pékin à acheter, notamment, davantage de produits agricoles américains.

Ajoutons à cela des statistiques chinoises plutôt rassurantes avec une production industrielle et des ventes de détail qui repartent à la hausse en novembre et on a un CAC 40 qui commence la semaine sur un record +1,23% vers les 5992 points à la clôture

Outre-Atlantique on avance aussi avec un Dow Jones à +0,6% et un Nasdaq en progression de 1% vers 17h45.

VALEURS EN VUE

En hausse

Sur le marché français, c'est du solide aujourd'hui pour Vicat. Barclays relève sa recommandation de «sous-pondérer» à «surpondérer» sur le titre du cimentier avec un objectif de cours remonté de 38 à 50 euros. L'analyste table notamment sur un fort rebond des bénéfices dans les marchés émergents.

Les investisseurs n'ont pas été allergiques à DBV. La biotech grimpe également. A noter que Citi a entamé le suivi du titre coté au Nasdaq à l'achat avec un objectif de cours de 14 dollars.

Rubis a brillé également, le groupe est en négociations exclusives avec le fonds américain I Squared Capital pour céder 45% de sa filiale de stockage de produits liquides Rubis Terminal.

Enfin Mauna Kea a grimpé de 27%. La medtech est boostée par l'entrée à son capital de Johnson & Johnson à hauteur de 17,5%.

En baisse

Trou d'air pour Safran qui avec General Electric fournit les moteurrs des Boeing 737 max. Le constructeur américain pourrait annoncer aujourd'hui une interruption de production de l'appareil, ce qui pénaliserait par ricochet le motoriste français.

Derrière décidément ça continue à rétrograder pour Valeo. Cette fois c'est Morgan Stanley qui est pied sur le frein, abaissant sa recommandation "pondération en ligne" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours ramené de 30 à 28 euros...

A noter aussi sur le SRD la chute de 28% de CNIM après un avertissement sur résultats lié à la mise sous administration d'un partenaire britannique.

LG