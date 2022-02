Le debrief Bourse du 15 février : le CAC 40 se reprend

information fournie par Boursorama • 15/02/2022 à 18:09

La Bourse de Paris reprend des couleurs ce mardi portée par les signes de détente à la frontière ukrainienne. Cette désescalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine permet même au marché de passer outre la hausse plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis, où on frôle les 10% sur un an.

Le CAC 40 progresse de 1,86% vers les 6979 points.

Du côté des valeurs,

Renault profite de l'accalmie entre Moscou et Kiev, et gagne 5,45%, plus forte hausse du jour. Le groupe Renault Nissan est en effet propriétaire du premier constructeur automobile russe.

Le luxe aussi s'offre une forte hausse : Hermès avance de 5,44%, LVMH de 3,58%.

A l'inverse, malgré une solide performance en 2021 et une rentabilité qui pourrait encore progresser cette année, Capgemini recule de 3,29%. Le marché estime en effet que les prévisions du groupe sont conformes à leurs attentes.

Dans le rouge toujours, Michelin. Le groupe a désagréablement surpris le marché en annonçant une augmentation de ses dépenses d'investissement pour 2022-2023. Le titre recule encore de 3,49%.

Les espoirs de désescalade des tensions autour de l'Ukraine alimentent des prises de profits sur les valeurs liées à l'énergie. Ainsi, TotalEnergies se replie de 0,25% dans le sillage de la baisse des prix du pétrole.

Engie baisse aussi de 0,48% après la publication de résultats largement anticipés.

Sur le SBF 120,

Mercialys grimpe de plus de 6%. Le groupe a en effet dévoilé hier soir des résultats annuels meilleurs que prévu et ses prévisions séduisent le marché. Invest Securities a d'ailleurs maintenu sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 12 euros.

Valeo gagne presque 5% alors que HSBC a relevé son objectif de cours de 25,50 euros à 28,50 euros tout en maintenant sa recommandation à « conserver ».

A l'opposé, Ubisoft recule de 3,87%.

Enfin, Outre-Atlantique, dans le sillage des bourses européennes, la Bourse de New York rebondit. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices évoluaient dans le vert.