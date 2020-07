Le debrief Bourse du 13 juillet : le CAC 40 démarre la semaine sur une hausse de 1,73%

Boursorama • 13/07/2020 à 17:50

Ne boudons pas notre plaisir, c'est une semaine qui commence bien à Paris. En cette veille de 14 juillet, le CAC 40 termine la séance en hausse de 1,7% et repasse les 5.000 points, vers les 5.056 points, dans des volumes qui, sans surprise, restent légers : 2,7milliards d'euros échangés. Mais ca pourrait bien changer bientôt avec notamment la saison des trimestriels qui démarre pour de bon demain à Wall Street avec les banques JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup.

Selon le consensus Factset Estimates, les profits sont attendus en repli de 45% au 2e trimestre par pour les sociétés du S&P 500.

Outre-Atlantique aussi, la tendance est au beau fixe avec un Dow Jones dans le vert de +1,7%% et un Nasdaq à +1,9% vers 17h45. Des investisseurs qui veulent croire à l'arrivée rapide d'un traitement contre le covid-19 sur le marché, qu'il vienne de Gilead ou de Pfizer associé à BioNTech. Tiens, ca faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Tesla : le titre grimpe de 14% à 1761 $ +300% depuis le début de l'année. Selon des rumeurs, le fabricant de véhicules électriques pourrait être prochainement intégré à l'indice S&P 500.

Valeurs en hausse

Elior dominait aujourd'hui les hausses du SBF 120 devant TechnipFMC, Korian et Fnac Darty

Sur le CAC 40, c'est Safran qui vole en tête de l'indice devant Airbus.

Valeurs en baisse

Les investisseurs n'avaient guère envie de jouer avec Ubisoft aujourd'hui. Le groupe a annoncé dimanche le départ de plusieurs cadres du groupe après avoir mené une enquête sur des accusations de "mauvaise conduite et de comportements inappropriés", alors que des articles de presse évoquaient des accusations de harcèlement sexuel. L'éditeur de jeux vidéo a dit avoir décidé de "changements importants" afin d'"améliorer et renforcer sa culture d'entreprise" et réaffirmer son engagement à "favoriser un environnement sûr pour tous". Jefferies a abaissé sa recommandation d'acheter à conserver et son objectif de cours de 89 à 74 euros.

Derrière, les parapétrolières Vallourec et CGG sont aussi à la peine, malgré un baril de Brent qui évolue au-dessus des 43 dollars.

Sur le CAC 40, ce sont Publicis Groupe et L'Oréal qui ferment le ban

Et sur le SRD, ca reste compliqué pour Solocal (-6,33%). Le groupe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros pour le premier semestre 2020, en baisse de 16% et s'attend à une marge brute d'exploitation entre 33,5% et 35,5%, sur la période en hausse de six à huit points par rapport au premier semestre 2019.

