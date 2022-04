Le debrief Bourse du 12 avril : Paris a rebondi en fin de séance mais finit quand même dans le rouge

information fournie par Boursorama • 12/04/2022 à 18:11

D'abord en fort repli, la Bourse de Paris a finalement rebondi portée par une inflation moins forte que prévu en mars aux Etats-Unis hors énergie et alimentation.

Alors que le CAC 40 perdait presque 2% dans la journée, il termine sur une baisse de 0,28% vers les 6537 points.

Du côté des valeurs,

Après avoir été largement chahutées hier, le luxe rebondit grâce à un assouplissement des mesures prophylactiques en Chine, principal marché du secteur. LVMH avance de 1,77%. Le groupe publie ce soir ses ventes pour le premier trimestre. Hermès progresse de 0,84%.

La détente sur les taux obligataires profite à la tech, à l'instar de Dassault Systèmes qui gagne 0,65%.

ArcelorMittal profite aussi du redémarrage en Chine et s'offre la plus forte hausse de l'indice : +2,27%. Le sidérurgiste a par ailleurs annoncé avoir décidé de redémarrer partiellement ses activités de production d'acier dans son usine en Ukraine, qui était à l'arrêt depuis plus d'un mois.

Du côté des baisses, le secteur de la santé se replie : Sanofi : -2,82%, plus forte baisse de l'indice. Eurofins Scientific : -2,32%.

Les valeurs qui avaient bien performé la veille comme les bancaires subissent des prises de bénéfices, à l'image de Société Générale qui recule de 1,85%.

Sur le SBF 120, la parapétrolière CGG profite du rebond des cours du pétrole porté par la reprise de l'activité en Chine.

Eramet rebondit aussi.

A l'inverse, BioMérieux lâche 5,61% après la publication hier soir de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Un début d'année jugé un peu décevant après la très forte activité du groupe l'an passé.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a ouvert en hausse. Certes, l'inflation américaine pour le mois de mars est au plus haut depuis 1981, mais les opérateurs veulent retenir qu'elle est un moins forte que prévu si on exclut l'énergie et l'alimentation.