Les champions de yo-yo du monde entier sont à Prague pour leur Mondial. Environ 300 participants provenant d'une quarantaine de pays s'affrontent dans cinq catégories pendant quatre jours.
Le Championnat du monde de yo-yo bat son plein à Prague
