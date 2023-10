"Le Cabaret africain" : raconter l’Afrique autrement

information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 15:30

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !" consacré à l’actualité théâtrale, Louise Dupont et Sonia Patricelli reçoivent Soro Solo. Le journaliste, conteur et animateur radio incontournable monte sur scène pour "Le Cabaret africain" au Cabaret sauvage, à Paris. Un spectacle transversal pour raconter l’Afrique au-delà des clichés. Également au programme de cette émission, Marilyn Monroe et Simone Signoret amies puis rivales dans "Bungalow 21", et Yvan Attal et Noémie Lovsky décryptant la vie de couple dans "Vidéo Club".