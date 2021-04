Le Brésil, un laboratoire à ciel ouvert de variants Covid-19 ?

France 24 • 22/04/2021 à 08:51

Cette semaine, un numéro spécial entièrement consacré cette semaine à la situation au Brésil. Récemment supplanté par l'Inde, le pays est toujours sur le podium des pays les plus durement touchés par le Covid-19. Des courbes qui s'emballent et un variant qui inquiète. Plus contagieux, P1 est-il vraiment plus dangereux ? Que sait-on de lui aujourd'hui ? Cette nouvelle version du virus touche notamment les jeunes... comment l'expliquer ? Tentative de réponse avec nos reportages et le décryptage de notre invitée, la pneumologue Margareth Dalcolmo.