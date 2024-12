Le "bilan de l’année" de Vladimir Poutine : des promesses, des menaces et la "stabilité"

information fournie par France 24 • 20/12/2024 à 11:33

Le 19 décembre, pour la 21e fois, Vladimir Poutine a tenu son émission annuelle de questions-réponses avec les Russes. Retransmise en direct par les chaînes de télévision du pays, le format de plus de quatre heures a, une fois de plus, assis le culte de la personnalité du président russe et sa mainmise totale sur les affaires nationales et géopolitiques. L’occasion pour lui, de poser de nouveau les conditions de négociations autour de la guerre en Ukraine et de proposer un duel balistique aux Américains.