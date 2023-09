Lampedusa: l'échec de Meloni ?

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 11:47

L'île italienne de Lampedusa a vu arriver en 48 heures un nombre record de migrants sur ses côtes, 7.000 soit l'équivalent de la population locale. La tendance pour 2023 contredit la politique poursuivi par le gouvernement Meloni. Inefficacité, mensonge ou la faute au manque de solidarité des partenaires européens ? Dans l'actualité aussi, le débat autour du vieillissement de la classe dirigeante aux Etats-Unis. On va plus loin avec Natalia Mendoza à Rome, Marc Semo et Gauthier Rybinski.